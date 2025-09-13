„Alles unter fünf Gegentoren wäre für den HSV gut“

Früher war das Treffen von Bayern und dem Hamburger SV ein Gigantenduell in der deutschen Bundesliga. Wenn der Meister heute den Aufsteiger empfängt, könnten die Karten kaum klarer verteilt sein. Die Hanseaten stemmen sich in München gegen eine Horrorbilanz. Den letzten Punkt holten sie im August 2008 (2:2). Seitdem ging der HSV leer aus, verschliss 23 Trainer. Seit 2010 holte man in München null Punkte bei einem Torverhältnis von 3:51.