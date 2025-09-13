Vorteilswelt
Ex-Profi sieht schwarz

„Alles unter fünf Gegentoren wäre für den HSV gut“

Deutsche Bundesliga
13.09.2025 09:32
Konrad Laimer (mi.) will mit den Bayern auch heute jubeln.
Konrad Laimer (mi.) will mit den Bayern auch heute jubeln.(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)

Rafael van der Vaart sieht für seinen Ex-Verein Hamburger SV bei Bayern schwarz.

Früher war das Treffen von Bayern und dem Hamburger SV ein Gigantenduell in der deutschen Bundesliga. Wenn der Meister heute den Aufsteiger empfängt, könnten die Karten kaum klarer verteilt sein. Die Hanseaten stemmen sich in München gegen eine Horrorbilanz. Den letzten Punkt holten sie im August 2008 (2:2). Seitdem ging der HSV leer aus, verschliss 23 Trainer. Seit 2010 holte man in München null Punkte bei einem Torverhältnis von 3:51.

„Alles unter fünf Gegentoren wäre gut“
Auch Rafael van der Vaart sieht für sein Ex-Team kein Land. „Alles unter fünf Gegentoren wäre gut“, meinte der Niederländer. Für Bayern-Coach Vincent Kompany, der von 2006 bis 2008 für den HSV spielte, wird es ein Wiedersehen mit seinem Ex-Verein.

Weil der Klub ihn vorzeitig von Olympia zurückbeorderte, er sich im Eröffnungsspiel aber nur auf der Bank wiederfand, löste er seinen Vertrag auf, ging zu Manchester City: „Ich war so sauer.“

