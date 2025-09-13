Herzog: „Davor kann ich nur den Hut ziehen“

Mit Freude habe ich die Spiele von St. Pölten und Austria Wien in der Champions-League-Qualifikation verfolgt. Dass beide Mannschaften die Chance auf die Ligaphase haben, ist top. Vor allem das 0:0 der Wiener Austria bei FC Paris hat mich beeindruckt. Für die Reputation der heimischen Liga ist das fantastisch. Bei der letzten EURO war unser Frauen-Nationalteam ja leider nicht dabei. Mein Traumszenario wäre daher, dass sich die Frauen für die WM 2027 in Brasilien qualifizieren und ein Jahr davor die Herren beim gleichen Großereignis am Start sind.