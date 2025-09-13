Vorteilswelt
„Krone“-Kolumne

Herzog: „Davor kann ich nur den Hut ziehen“

Bundesliga
13.09.2025 10:00
Andreas Herzog
Andreas Herzog(Bild: ServusTV / Neumayr / Christian Leopold)

Andreas Herzog schreibt in seiner „Krone“-Kolumne über Frauen im Fußball. „Davor kann ich nur den Hut ziehen.“

Brigitte Annerl und Diana Langes-Swarovski zeigen es seit Jahren vor, halten ihre Klubs mit Hartberg sowie WSG Tirol in einer Männer-Domäne und mit finanziell kleinen Mitteln in der Bundesliga. Beide machen einen fantastischen Job, davor kann ich nur den Hut ziehen. Im Endeffekt steht die Qualität eben über allem. Daran wird auch Daniela Bauer als Wirtschaftschefin bei Rapid gemessen werden. Sie hat eine tolle Vita vorzuweisen, ist eine absolute Fachexpertin auf ihrem Gebiet!

Rapid hat im wirtschaftlichen Bereich stark zugelegt, aber besonders in Hütteldorf hast du nicht nur auf dem Rasen Druck. In zwei, drei Jahren wird man ein Resümee ziehen – wenn dann die Zahlen nicht stimmen, wird sich Bauer logischerweise der Kritik stellen müssen. Und das nicht aus dem Grund, weil sie als Frau das Sagen hat. Diese Ansicht wäre für mich viel zu billig.

Mit Freude habe ich die Spiele von St. Pölten und Austria Wien in der Champions-League-Qualifikation verfolgt. Dass beide Mannschaften die Chance auf die Ligaphase haben, ist top. Vor allem das 0:0 der Wiener Austria bei FC Paris hat mich beeindruckt. Für die Reputation der heimischen Liga ist das fantastisch. Bei der letzten EURO war unser Frauen-Nationalteam ja leider nicht dabei. Mein Traumszenario wäre daher, dass sich die Frauen für die WM 2027 in Brasilien qualifizieren und ein Jahr davor die Herren beim gleichen Großereignis am Start sind.

Porträt von Andreas Herzog
Andreas Herzog
