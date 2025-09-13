„Will mit 35 mit meiner Tochter spielen können“

Er kennt seinen Körper besser, weiß um die Bedeutung jeder Kleinigkeit. Und ihm ist bewusst: Jeder Schritt zurück war auch ein Schritt nach vorne. „Es klingt zwar abgedroschen, aber der Weg ist das Ziel“, sagt der Flachgauer. Huber ist nicht nur ein Skispringer, sondern auch ein Stehaufmandl. Seine Geschichte ist längst noch nicht zu Ende erzählt. Der 32-Jährige verfolgt im Olympiawinter große Ziele, über die er aber nicht groß reden will. Huber will sie erleben.