Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kein Platz für Wäsche!

Sexy Emily zeigt, was sie nicht drunter trägt

Star-Style
13.09.2025 10:32
Emily Ratajkowski beweist: Der Herbst wird heuer ziemlich hot!
Emily Ratajkowski beweist: Der Herbst wird heuer ziemlich hot!(Bild: Viennareport)

Emily Ratajkowski beweist: Der Herbst wird heuer heiß! Die Model-Schönheit sorgte bei der Fashion Show von Calvin Klein in New York nämlich mit einem „Guckloch“-Look für jede Menge Blitzlichtgewitter.

0 Kommentare

Das dunkelgraue Designer-Kleid, das Ratajkowski für die Modenschau des US-Designers ausgewählt hatte, hatte zwar einen Rollkragen und war vorne und hinten ganz züchtig, seitlich hatte es der Look allerdings in sich.

Ratajkowski mit Sideboob-Blitzer
Denn statt einer Naht klaffte auf den Seiten ein großes „Guckloch“, das die 34-Jährige gekonnt in Szene setzte. Und so konnte auch jeder sehen, was Ratajkowski unter dem herbstlichen Stoff eben nicht trug – nämlich Unterwäsche!

Emily Ratajkowski sorgte in New York mit einem sexy Look für Aufsehen.
Emily Ratajkowski sorgte in New York mit einem sexy Look für Aufsehen.(Bild: Viennareport)

Neben einem nackten Rücken bekamen die Fans und Fotografen an diesem Nachmittag nämlich auch noch einen Sideboob-Blitzer zu sehen. Und auch den Ansatz von Ratajkowskis wohlgeformter Kehrseite, die, wie es scheint, in keinem Höschen steckte.

Heiße Herbst-Looks
Doch Ratajkowski war in New York längst nicht die einzige Promi-Beauty, die viel Haut zeigte. Auch Schauspielerin Naomi Watts zog mit ihrem Mantel-Outfit alle Blicke auf sich.

Naomi Watts
Naomi Watts(Bild: Viennareport)
Iris Law
Iris Law(Bild: Viennareport)

Ebenso wie Promi-Tochter Iris Law, die sich für einen transparenten Rock zum Tanktop entschieden hatte. 

Lesen Sie auch:
Olivia Wilde wählte ein sehr gewagtes Outfit – und zeigte ungeplant mehr als sie wollte ...
Offenherziges Outfit
Ups! Olivia Wilde zeigt mehr als geplant
12.09.2025

Noch bis zum 16. September dreht sich in New York alles ums Thema Mode. Neben Calvin Klein zeigten auch schon Designer wie Michael Kors oder Christian Siriano ihre neuesten Kreationen.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
151.739 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
112.148 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
107.819 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
3006 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
2127 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Innenpolitik
„Wenn sie das noch einmal probieren, dann …“
1580 mal kommentiert
Seniorenbund-Obfrau Ingrid Korosec (li.) und Birgit Gerstorfer (Vorsitzende des ...
Mehr Star-Style
Kein Platz für Wäsche!
Sexy Emily zeigt, was sie nicht drunter trägt
Offenherziges Outfit
Ups! Olivia Wilde zeigt mehr als geplant
Heißer Auftritt
Hollywood-Star Dakota Johnson zeigt (fast) alles!
Royaler Ideen-Klau?
Prinzessin Amalia kupfert bei Prinzessin Kate ab!
Sexy Red-Carpet-Nacht
Wow, Emily Blunt! Dieser Look ist verdammt heiß!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf