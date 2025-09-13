Sexy Emily zeigt, was sie nicht drunter trägt

Emily Ratajkowski beweist: Der Herbst wird heuer heiß! Die Model-Schönheit sorgte bei der Fashion Show von Calvin Klein in New York nämlich mit einem „Guckloch“-Look für jede Menge Blitzlichtgewitter.
Das dunkelgraue Designer-Kleid, das Ratajkowski für die Modenschau des US-Designers ausgewählt hatte, hatte zwar einen Rollkragen und war vorne und hinten ganz züchtig, seitlich hatte es der Look allerdings in sich.
Ratajkowski mit Sideboob-Blitzer
Denn statt einer Naht klaffte auf den Seiten ein großes „Guckloch“, das die 34-Jährige gekonnt in Szene setzte. Und so konnte auch jeder sehen, was Ratajkowski unter dem herbstlichen Stoff eben nicht trug – nämlich Unterwäsche!
Neben einem nackten Rücken bekamen die Fans und Fotografen an diesem Nachmittag nämlich auch noch einen Sideboob-Blitzer zu sehen. Und auch den Ansatz von Ratajkowskis wohlgeformter Kehrseite, die, wie es scheint, in keinem Höschen steckte.
Heiße Herbst-Looks
Doch Ratajkowski war in New York längst nicht die einzige Promi-Beauty, die viel Haut zeigte. Auch Schauspielerin Naomi Watts zog mit ihrem Mantel-Outfit alle Blicke auf sich.
Ebenso wie Promi-Tochter Iris Law, die sich für einen transparenten Rock zum Tanktop entschieden hatte.
Noch bis zum 16. September dreht sich in New York alles ums Thema Mode. Neben Calvin Klein zeigten auch schon Designer wie Michael Kors oder Christian Siriano ihre neuesten Kreationen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.