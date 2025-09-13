1:8-Debakel: „Wir müssen uns alle hinterfragen“

Die Heimfahrt aus Laibach war für die Eishockey-Cracks der Vienna Capitals lang. Mit einer 1:8-Packung fühlte sich der Heimweg wohl ewig an. „Nach so einem Spiel müssen wir uns alle in den Spiegel schauen und uns hinterfragen“, fand Headcoach Gerry Fleming klare Worte.
Dabei brachte Gazolla die mitgereisten Fans in der achten Minute mit dem Führungstreffer zum Jubeln. Deren Sicht war am oberen Rang von den das ganze Spiel über angelaufenen Plexiglasscheiben nicht beeinträchtigt.
Die Partie hatte mit einigen Minuten Verspätung begonnen, weil eines der Tore nicht in der Verankerung hielt, da wirkte Laibach noch nicht bereit für den Ligastart. Sportlich hingegen schon.
Die Gastgeber glichen nach einem Scheibenverlust an der Mittellinie aus (10.). Das Chancenplus der stark aufgerüsteten Slowenen manifestierte sich im zweiten Drittel, in dem Laibach auf 4:1 stellte. Im Schlussabschnitt setzte es vier weitere Gegentreffer.
Kommentare
