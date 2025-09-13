„Ganzer Halber Bruder“ startet im Kino

Am 18. September startet die deutsche Komödie „Ganzer Halber Bruder“ mit Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle in den österreichischen Kinos. Mit der „Krone“ können Sie Kinogutscheine und Tickets zum TIME OF MY LIFE Event gewinnen.
Thomas (Christoph Maria Herbst) staunt nicht schlecht: Frisch aus dem Gefängnis entlassen, erfährt der gewiefte Immobilienbetrüger, dass er von seiner ihm unbekannten Mutter ein Haus geerbt hat – und das ist einiges wert. Wenn er es verkaufen könnte, stünde einem Neuanfang in Spanien nichts im Wege. Die Sache hat nur einen Haken: in dem Haus lebt bereits sein Halbbruder Roland (Nico Randel). Ein Fan von Oldies, Gewichtheben und sportlichen Cabrios, mit festem Job und Trisomie 21.
Dass Roland ein lebenslanges Wohnrecht genießt – geschenkt! Thomas nistet sich ein und setzt sein gesamtes manipulatives Repertoire ein, um den ungeliebten Mitbewohner aus dem Haus zu drängen. Doch Roland erweist sich als willensstark und kontert Thomas‘ Taktiken mit Mut und Leidenschaft. Langsam erobert er das Herz seines ganzen halben Bruders, dem dämmert, dass es nichts Wichtigeres im Leben gibt als ein Zuhause. Pocht in seiner Brust etwa doch ein Herz?
Mitmachen und gewinnen
Anlässlich des baldigen Kinostarts verlost die „Krone“ 1x2 Kinogutscheine für den Film „Ganzer Halber Bruder“ sowie 2 Tickets zum TIME OF MY LIFE Event am 07.11. in Wels. Erleben Sie hier die größten Hits der 70er, 80er & 90er. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 18.09, 09:00 Uhr
