57.000 Fans! „Das ist eine andere Fußball-Welt!“

„Keiner in Sicht, der diese zwei schlagen kann“
Österreicher zu Stars
Fanmassen, Stadiongesänge & pure Ekstase: Ex-SKN-Kickerin Melanie Brunnthaler (24) wechselte in die deutsche Bundesliga zum HSV, erlebt Frauenfußball in ganz neuen Sphären. Währenddessen sind St. Pöltens „Wölfinnen“ kurz davor, zum vierten Mal in die „Königsliga“ aufzusteigen.
„Mir taugt die Stadt, sie ist sehr grün, ähnlich wie Wien – nur die Menschen hier sind freundlicher“, lacht Melanie Brunnthaler, die im Sommer von St. Pölten nach Hamburg übersiedelte, sich beim deutschen Bundesliga-Aufsteiger pudelwohl fühlt – und eben schnell einlebte.
