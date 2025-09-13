Wolfsberger AC gegen Salzburg – ab 17 Uhr LIVE

Sechster Spieltag in der österreichischen Bundesliga. Der Wolfsberger AC empfängt Red Bull Salzburg, wir berichten ab 17 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Das bisher letzte Gastspiel im Lavanttal ist für Salzburg mit keinen guten Erinnerungen verknüpft. Am 27. April gewann der WAC gegen die Schützlinge von Trainer Thomas Letsch mit 2:1. Davor holte der spätere Cupsieger in Salzburg ein 1:1, insgesamt nahm der WAC in der Vorsaison aus drei von vier Duellen mit Salzburg zumindest einen Punkt mit. Seitdem habe sich bei beiden Teams aber „vor allem in personeller Hinsicht“ viel getan, merkte Letsch an. „Der WAC verfolgt allerdings einen ähnlichen fußballerischen Ansatz wie im letzten Jahr.“ Man erwarte „eine unangenehme Mannschaft, gegen die wir uns jedoch durchsetzen wollen“.
Zuversicht gibt es im Salzburger Lager auch dank der produktivsten Angriffsabteilung der Liga, die bisher auf 14 Volltreffer kam. Topscorer Petar Ratkov schaffte alleine fünf Tore. „Wir haben speziell in der Offensive – im positiven Sinne – die Qual der Wahl“, sagte Letsch. In der Defensive steht Außenverteidiger Stefan Lainer vor seinem 150. Einsatz in der Bundesliga.
