Wolfsberger AC gegen Salzburg – ab 17 Uhr LIVE

Das bisher letzte Gastspiel im Lavanttal ist für Salzburg mit keinen guten Erinnerungen verknüpft. Am 27. April gewann der WAC gegen die Schützlinge von Trainer Thomas Letsch mit 2:1. Davor holte der spätere Cupsieger in Salzburg ein 1:1, insgesamt nahm der WAC in der Vorsaison aus drei von vier Duellen mit Salzburg zumindest einen Punkt mit. Seitdem habe sich bei beiden Teams aber „vor allem in personeller Hinsicht“ viel getan, merkte Letsch an. „Der WAC verfolgt allerdings einen ähnlichen fußballerischen Ansatz wie im letzten Jahr.“ Man erwarte „eine unangenehme Mannschaft, gegen die wir uns jedoch durchsetzen wollen“.