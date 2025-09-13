Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Polizei sucht Zeugen

Biker vs. Autofahrerin: Gefährliches Match auf A12

Tirol
13.09.2025 09:40
Auf der A12 in Richtung Kufstein spielten sich am Freitag gefährliche Szenen ab (Symbolbild).
Auf der A12 in Richtung Kufstein spielten sich am Freitag gefährliche Szenen ab (Symbolbild).(Bild: Dimitri Metz – stock.adobe.com, Krone KREATIV)

Völlig aus dem Ruder gelaufen ist eine Situation auf der A12 Inntalautobahn im Tiroler Unterland am Freitagnachmittag. Nach einer leichten Kollision zwischen einem Motorradfahrer (55) und einer Autolenkerin (30) wollten die beiden ihre Differenzen scheinbar „lösen“, indem sie sich im dichten Kolonnenverkehr gegenseitig durch riskante Fahrmanöver auf die Pelle rückten. Schließlich musste die Polizei einschreiten.

0 Kommentare

Zur leichten Kollision, die die gefährliche Situation überhaupt erst in Gang gebracht hat, kam es laut Polizei am Freitag zwischen 15.35 und 15.50 Uhr auf der A12 in Fahrtrichtung Kufstein. Zwischen dem „Sautrog“ im Gemeindegebiet von Tulfes und Vomp touchierte das Auto der 30-Jährigen das Motorrad des 55-Jährigen – oder umgekehrt, der Unfallhergang ist unklar. 

Sich selbst und andere gefährdet
Daraufhin sollen die beiden Einheimischen im dichten Kolonnenverkehr begonnen haben, zu drängeln, einander immer wieder zu überholen und auszubremsen. Laut Polizei gefährdeten sie damit nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. 

Zitat Icon

Beide sollen durch gegenseitige Drängeleien sowie eine Vielzahl an Überhol- und Bremsmanövern sich und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. 

Die Polizei in einer Aussendung

Anzeige bei Polizei, zweite Beteiligte angehalten
Der Motorradfahrer fuhr schließlich in Vomp von der Autobahn ab und traf an einer Tankstelle zufällig eine Polizeistreife, bei der er Anzeige erstattete. Daraufhin wurde die 30-jährige Autolenkerin bei Wörgl West angehalten. Sie wiederum beschuldigte den Motorradfahrer. Beide Beteiligten blieben unverletzt, an ihren Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. 

Zum genauen Hergang ermittelt die Polizei noch, ehe Anzeigen ergehen. Um den Ablauf genau rekonstruieren zu können, bitten die Beamten um Hinweise.

Wer den Unfall oder die darauffolgenden Fahrmanöver beobachtet hat, wird ersucht, sich bei der Autobahnpolizei Wiesing (059133 7256) zu melden.

Porträt von Nicole Greiderer
Nicole Greiderer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
151.739 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
112.148 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
107.819 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
3006 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
2127 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Innenpolitik
„Wenn sie das noch einmal probieren, dann …“
1580 mal kommentiert
Seniorenbund-Obfrau Ingrid Korosec (li.) und Birgit Gerstorfer (Vorsitzende des ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf