Biker vs. Autofahrerin: Gefährliches Match auf A12

Zur leichten Kollision, die die gefährliche Situation überhaupt erst in Gang gebracht hat, kam es laut Polizei am Freitag zwischen 15.35 und 15.50 Uhr auf der A12 in Fahrtrichtung Kufstein. Zwischen dem „Sautrog“ im Gemeindegebiet von Tulfes und Vomp touchierte das Auto der 30-Jährigen das Motorrad des 55-Jährigen – oder umgekehrt, der Unfallhergang ist unklar.