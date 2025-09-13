Vorteilswelt
Schwer verletzt

15-Jähriger klettert auf Zugwaggon: Stromschlag!

Kärnten
13.09.2025 09:06

Eine Explosion ausgelöst hat ein Jugendlicher, der in der Nacht auf Samstag in Kärnten auf den Container eines Zugwaggons geklettert und dabei in die Hochspannungsleitung geraten ist. Der 15-Jährige wurde bei diesem Vorfall schwer verletzt.

0 Kommentare

Mehrere Jugendliche im Alter von 15 bis 16 Jahren waren am Samstag, gegen 2 Uhr, nach einer Veranstaltung in Kärnten auf dem Nachhauseweg. Sie gingen dabei entlang eines Bahnbegleitweges in Maria Saal.

Auf Dach des Containers gehantelt
Zwei der beiden jungen Männern kam die Idee, einen Waggon zu besteigen. „Im Zusammenwirken gelang es den beiden, den Höhenunterschied zu überwinden, und einer der beiden hantelte sich auf das Dach des Containers. Der zweite Jugendliche blieb im Kupplungsbereich stehen“, schildert die Polizei.

Kurz darauf kam es zur Explosion. „Der junge Mann dürfte vermutlich mit seinem Körper in den Stromkreis der Hochspannungsoberleitung geraten sein“, erklären die Ermittler weiter. Er kam schwer verletzt am Dach des Containers zu liegen. Der zweite Jugendliche blieb unverletzt.

(Bild: g-konzept.de - stock.adobe.com)
Zitat Icon

Das Betreten der Gleise war bis zum Eintreffen und der Freigabe des Einsatzleiters der ÖBB aufgrund des enormen Gefahrenpotenzials vorerst nicht möglich.

Ein Ermittler

Die anderen Jugendlichen, die einige Meter entfernt in der Dunkelheit gingen, bemerkten das Besteigen des Waggons nicht, nahmen aber die Explosion wahr und alarmierten darauf sofort die Einsatzkräfte. 

Sofortige Sperre veranlasst
Sofort wurde die Sperre des Zugverkehrs veranlasst. „Das Betreten der Gleise war bis zum Eintreffen und der Freigabe des Einsatzleiters der ÖBB aufgrund des enormen Gefahrenpotenzials vorerst nicht möglich“, heißt es weiter. „Die Hochspannungsleitung wurde geerdet.“ Der Verletzte wurde danach mit Unterstützung der anwesenden Polizisten und Feuerwehren vom Dach des Containers geborgen und vor Ort vom Notarzt sowie dem Rettungsdienst erstversorgt.

Verletzter ins Klinikum Graz geliefert
Der 15-Jährige aus dem Bezirk Klagenfurt Land wurde in den Schockraum des Klinikums Klagenfurt gebracht und aufgrund seiner Verletzungen weiter ins Uniklinikum Graz verlegt. Die vor Ort anwesenden Personen wurden vom KIT-Team des Roten Kreuzes betreut. Im Einsatz standen die Feuerwehren Maria Saal, St. Michael/Zollfeld und Stegendorf.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Kärnten
Polizei
ExplosionStromschlag
