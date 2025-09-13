15-Jähriger klettert auf Zugwaggon: Stromschlag!

Sofortige Sperre veranlasst

Sofort wurde die Sperre des Zugverkehrs veranlasst. „Das Betreten der Gleise war bis zum Eintreffen und der Freigabe des Einsatzleiters der ÖBB aufgrund des enormen Gefahrenpotenzials vorerst nicht möglich“, heißt es weiter. „Die Hochspannungsleitung wurde geerdet.“ Der Verletzte wurde danach mit Unterstützung der anwesenden Polizisten und Feuerwehren vom Dach des Containers geborgen und vor Ort vom Notarzt sowie dem Rettungsdienst erstversorgt.