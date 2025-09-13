Österreichs Antwort auf die neue Drohnengefahr

Ist aktuell mit einer Bedrohung aus der Luft zu rechnen?

Es gibt laut Militärexperten derzeit keine Anzeichen darauf, dass Drohnen oder Raketen bewusst nach oder über Österreich gelenkt werden sollten – von welchem Staat auch immer. Gänzlich ausgeschlossen sind militärische Luftraumverletzungen jedoch nie. 1991 landete eine jugoslawische MiG-21 unbehelligt in Klagenfurt, 2022 stürzte eine fehlgeleitete ukrainische Drohne in einen Park bei Zagreb.