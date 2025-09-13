Österreichs Antwort auf die neue Drohnengefahr

Arzt fordert: „Handy raus aus dem Kinderwagen“
Initiative gestartet
Der Schock nach der russischen Drohnensalve auf Polen sitzt tief. Über dem NATO-Land stiegen Kampfjets auf, mehrere Flugkörper wurden abgeschossen. Doch wie wäre unser Land auf die Gefahr von oben vorbereitet? Die wichtigsten Fragen und Antworten.
Ist aktuell mit einer Bedrohung aus der Luft zu rechnen?
Es gibt laut Militärexperten derzeit keine Anzeichen darauf, dass Drohnen oder Raketen bewusst nach oder über Österreich gelenkt werden sollten – von welchem Staat auch immer. Gänzlich ausgeschlossen sind militärische Luftraumverletzungen jedoch nie. 1991 landete eine jugoslawische MiG-21 unbehelligt in Klagenfurt, 2022 stürzte eine fehlgeleitete ukrainische Drohne in einen Park bei Zagreb.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.