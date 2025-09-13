Frau auf der Straße geschlagen und in Auto gezerrt

Es waren erschreckende Szenen, die ein Zeuge Sonntagabend mitten in St. Pölten mit ansehen musste: Ein Mann schlug auf eine Frau ein und zerrte diese nachher ins Auto. Entführungsalarm!
Der Beobachter der Attacke griff gleich zum Handy und wählte den Notruf. Mehrere Streifenwagen und die Sondereinheit „Schnelle Reaktionskräfte“ machten sich sofort auf die Suche nach dem Auto. Wenig später wurde dieses im etwa 15 Kilometer entfernten Wölbling im Bezirk St. Pölten aufgefunden.
Rasch konnte zumindest der Verdacht einer klassischen Entführung entkräftet werden. Es handelt sich bei dem Mann und der Frau sogar um ein Paar.
Frau im Spital, Mann angezeigt
Warum und in welcher Form der 31-Jährige seine um ein Jahr jüngere Lebensgefährtin attackiert hat, ist Gegenstand von Ermittlungen. Die Frau kam zur Abklärung ins Spital. Der Mann wurde vorübergehend festgenommen und muss sich nun wegen Körperverletzung und Nötigung verantworten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.