Frau auf der Straße geschlagen und in Auto gezerrt

Frau im Spital, Mann angezeigt

Warum und in welcher Form der 31-Jährige seine um ein Jahr jüngere Lebensgefährtin attackiert hat, ist Gegenstand von Ermittlungen. Die Frau kam zur Abklärung ins Spital. Der Mann wurde vorübergehend festgenommen und muss sich nun wegen Körperverletzung und Nötigung verantworten.