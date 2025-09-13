Geher Dunfee und Perez holten erste Goldmedaillen
WM in Tokio
Der kanadische Geher Evan Dunfee und Maria Pérez aus Spanien haben die ersten Goldmedaillen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio geholt.
Dunfee gewann am Samstag bei extrem schwülen Bedingungen mit hoher Luftfeuchtigkeit nach 35 km in 2:28:22 Stunden vor dem Brasilianer Caio Bonfim und dem Japaner Hayato Katsuki. Bei den Frauen triumphierte Titelverteidigerin Pérez in 2:39:01 Stunden. Beide Bewerbe fanden ohne österreichische Beteiligung statt.
Katsukis Landsmann Masatora Kawano, der 18. wurde, kippte nach dem Überqueren der Ziellinie um. Der WM-Dritte von 2023 musste mit einem Rollstuhl von der Strecke gebracht werden.
