WM in Tokio

Geher Dunfee und Perez holten erste Goldmedaillen

Sport-Mix
13.09.2025 10:03
Evan Dunfee jubelt über die WM-Goldmedaille.
Evan Dunfee jubelt über die WM-Goldmedaille.

Der kanadische Geher Evan Dunfee und Maria Pérez aus Spanien haben die ersten Goldmedaillen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio geholt.

0 Kommentare

Dunfee gewann am Samstag bei extrem schwülen Bedingungen mit hoher Luftfeuchtigkeit nach 35 km in 2:28:22 Stunden vor dem Brasilianer Caio Bonfim und dem Japaner Hayato Katsuki. Bei den Frauen triumphierte Titelverteidigerin Pérez in 2:39:01 Stunden. Beide Bewerbe fanden ohne österreichische Beteiligung statt.

Katsukis Landsmann Masatora Kawano, der 18. wurde, kippte nach dem Überqueren der Ziellinie um. Der WM-Dritte von 2023 musste mit einem Rollstuhl von der Strecke gebracht werden.

Porträt von krone Sport
krone Sport
