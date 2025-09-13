Erler/Miedler gegen Marozsan/Piros ab 11 Uhr LIVE

Österreichs Nummer eins hatte in der Nacht Fieber und trat noch am Freitag die Heimreise an. Es war der zweite hochkarätige Ausfall im ÖTV-Team von Kapitän Jürgen Melzer nach der Absage von Sebastian Ofner. Der Steirer lässt den Bewerb aus, um sich von körperlichen Problemen (Ferse, Handgelenk) zu erholen. Die Ersatzleute sprangen in die Bresche und trumpften in der 6.000 Fans fassenden Fönix-Arena groß auf. Damit haben Alexander Erler und Lucas Miedler am Samstag die Chance, schon mit einem Sieg im Doppel den Aufstieg ins Finalturnier in Bologna zu fixieren.