Davis Cup im Ticker

Erler/Miedler gegen Marozsan/Piros ab 11 Uhr LIVE

Tennis
13.09.2025 09:08
Alexander Erler (re.) und Lucas Miedler
Alexander Erler (re.) und Lucas Miedler(Bild: GEPA)

Österreich kämpft am Samstag in Debrecen um den Aufstieg in das Final-Turnier des Davis Cups und führt nach zwei Siegen am Freitag mit 2:0. Den ersten Matchball hat heute das Doppel Alexander Erler und Lucas Miedler. Sie treffen auf Fabian Marozsan und Zsombor Piros. Wir berichten ab 11 Uhr live, siehe Ticker unten.

Hier der Liveticker:

Österreichs ersatzgeschwächtes Tennis-Davis-Cup-Team steht ganz dicht vor dem Einzug ins Final 8 der besten acht Nationen. Nach Tag eins des Länderkampfes in Debrecen gegen Ungarn liegt die ÖTV-Auswahl sensationell mit 2:0 voran. Jurij Rodionov feierte gegen Fabian Marozsan mit einem 6:2,6:7(5),7:5 genauso einen Dreisatzsieg wie danach Lukas Neumayer mit einem 6:3,3:6,7:6(7) gegen Marton Fucsovics. Das krankheitsbedingte Fehlen von Filip Misolic fiel somit nicht ins Gewicht.

Österreichs Nummer eins hatte in der Nacht Fieber und trat noch am Freitag die Heimreise an. Es war der zweite hochkarätige Ausfall im ÖTV-Team von Kapitän Jürgen Melzer nach der Absage von Sebastian Ofner. Der Steirer lässt den Bewerb aus, um sich von körperlichen Problemen (Ferse, Handgelenk) zu erholen. Die Ersatzleute sprangen in die Bresche und trumpften in der 6.000 Fans fassenden Fönix-Arena groß auf. Damit haben Alexander Erler und Lucas Miedler am Samstag die Chance, schon mit einem Sieg im Doppel den Aufstieg ins Finalturnier in Bologna zu fixieren.

