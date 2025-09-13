Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Wolfsberg

Das passiert nun mit verpfuschten Urnenfriedhof

Kärnten
13.09.2025 08:00
Seit einem Jahr ist die Gedenkstätte gesperrt.
Seit einem Jahr ist die Gedenkstätte gesperrt.(Bild: Bestattung Wolfsberg)

Die „Blume des Lebens“ sollte eine Gedenk- und Ruhestätte für Angehörige und Verstorbene sein. Doch die Urnenanlage am Wolfsberger Stadtfriedhof ist seit einem Jahr gesperrt und verwandelt sich nun in eine Baustelle.

0 Kommentare

Bereits letzten Sommer hat die Gedenkstätte gravierende bauliche Mängel aufgewiesen. Nun konnten verschiedene Gutachten sowohl einen unsicheren Stand als auch ungeeignete Materialien feststellen. „Die Urnenanlage wird nun gänzlich bis auf das Fundament abgetragen“, so Thomas Groß, Leiter der Friedhofsverwaltung. Bis zur Neuerrichtung der „Blume des Lebens“ wurden „die 36 Urnen auf Absprache mit den Angehörigen pietätvoll verwahrt und können nach Rücksprache auch besucht werden.“

So sah der Urnenfriedhof früher aus.
So sah der Urnenfriedhof früher aus.(Bild: Luca Tribondeau)

Die Neuerrichtung der Anlage dürfte mehrere Tausend Euro verschlingen. Wer für die Kosten aufkommen wird, ist noch unklar. Es laufe diesbezüglich ein Gerichtsverfahren.

Zitat Icon

Wie es ausschaut, dürfte der Steinmetz seinen Auftrag nicht ordnungsgemäß erfüllt haben.

Thomas Groß, kaufmännischer Leiter der Friedhofsverwaltung

Letztendlich entscheidet aber dann die Rechtssprechung, ob der Schaden von diesem oder der Stadtgemeinde selbst getragen wird. Bis Allerheiligen soll die neue Anlage fertig und auch wieder frei zugänglich sein.

Porträt von Elena Überbacher
Elena Überbacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
143.732 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
104.652 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
101.967 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
2994 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
1913 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Innenpolitik
„Wenn sie das noch einmal probieren, dann …“
1577 mal kommentiert
Seniorenbund-Obfrau Ingrid Korosec (li.) und Birgit Gerstorfer (Vorsitzende des ...
Mehr Kärnten
In Wolfsberg
Das passiert nun mit verpfuschten Urnenfriedhof
Bundesliga im Ticker
Wolfsberger AC gegen Salzburg – ab 17 Uhr LIVE
Krone Plus Logo
Rülpser als Auslöser
Streit eskaliert: Moslem als Nazi vor Gericht
Ärzte-Protest
Auch Kärntens Radiologen schlagen Alarm
Krone Plus Logo
KAC mit erstem Sieg
Nach 1:3! Kärntner-Liga-Trainer warf das Handtuch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf