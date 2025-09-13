Das passiert nun mit verpfuschten Urnenfriedhof

Die „Blume des Lebens“ sollte eine Gedenk- und Ruhestätte für Angehörige und Verstorbene sein. Doch die Urnenanlage am Wolfsberger Stadtfriedhof ist seit einem Jahr gesperrt und verwandelt sich nun in eine Baustelle.
Bereits letzten Sommer hat die Gedenkstätte gravierende bauliche Mängel aufgewiesen. Nun konnten verschiedene Gutachten sowohl einen unsicheren Stand als auch ungeeignete Materialien feststellen. „Die Urnenanlage wird nun gänzlich bis auf das Fundament abgetragen“, so Thomas Groß, Leiter der Friedhofsverwaltung. Bis zur Neuerrichtung der „Blume des Lebens“ wurden „die 36 Urnen auf Absprache mit den Angehörigen pietätvoll verwahrt und können nach Rücksprache auch besucht werden.“
Die Neuerrichtung der Anlage dürfte mehrere Tausend Euro verschlingen. Wer für die Kosten aufkommen wird, ist noch unklar. Es laufe diesbezüglich ein Gerichtsverfahren.
Wie es ausschaut, dürfte der Steinmetz seinen Auftrag nicht ordnungsgemäß erfüllt haben.
Thomas Groß, kaufmännischer Leiter der Friedhofsverwaltung
Letztendlich entscheidet aber dann die Rechtssprechung, ob der Schaden von diesem oder der Stadtgemeinde selbst getragen wird. Bis Allerheiligen soll die neue Anlage fertig und auch wieder frei zugänglich sein.
