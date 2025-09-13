Das passiert nun mit verpfuschten Urnenfriedhof

Bereits letzten Sommer hat die Gedenkstätte gravierende bauliche Mängel aufgewiesen. Nun konnten verschiedene Gutachten sowohl einen unsicheren Stand als auch ungeeignete Materialien feststellen. „Die Urnenanlage wird nun gänzlich bis auf das Fundament abgetragen“, so Thomas Groß, Leiter der Friedhofsverwaltung. Bis zur Neuerrichtung der „Blume des Lebens“ wurden „die 36 Urnen auf Absprache mit den Angehörigen pietätvoll verwahrt und können nach Rücksprache auch besucht werden.“