Ried im Würgegriff von Corona! Oder doch nicht?

In Hartberg will man der oberösterreichischen „Ausfallsorgie“ aber nur bedingt Glauben schenken: „Natürlich haben wir die Nachrichten auch gehört“, sagt Hartberg-Kapitän Jürgen Heil, „aber Covid-Masken werden wir keine mitnehmen. Wer weiß, ob da nicht ein bisschen zu viel aufgebauscht wurde. Dass nur noch elf Mann beim Training waren, das ist relativ. Fünf Spieler waren ja bei diversen Nationalteams und deshalb nicht da. Die Rieder werden schon noch eine gute Mannschaft auf den Platz bringen, da bin ich sicher.“