Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hartberg im Unklaren:

Ried im Würgegriff von Corona! Oder doch nicht?

Steiermark
13.09.2025 12:30
Momentan ist es wieder Zeit für Covid-Masken (wie seinerzeit für LASK-Coach Valerien Ismael). ...
Momentan ist es wieder Zeit für Covid-Masken (wie seinerzeit für LASK-Coach Valerien Ismael). Ried hat es angeblich vorm Hartberg-Spiel erwischt.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Aufsteiger Ried funkt vorm Sonntag-Duell mit Hartberg dramatische Nachrichten: Corona wütet in der Mannschaft, nur elf Mann konnten trainieren. Notfalls spielen die Amateure! So ganz will man das beim TSV nicht glauben.

0 Kommentare

Das hört sich dramatisch für die Rieder an: Serienweise melden sich die Spieler der Kampfmannschaft krank, der halbe Kader liegt mit Grippe-Symptomen und Fieber flach. Acht, neun Spieler seien betroffen. An ein reguläres Training war diese Woche nicht zu denken. Die medizinische Abteilung der Innviertler arbeitet auf Hochtouren, wer Trainer Senft aber am Sonntag zur Verfügung steht, ist unklar.

„Eine Absage oder Verschiebung des Spiels ist laut Auskunft der Liga leider unmöglich. Im Worst Case müssten wir mit unseren Jungen Wikingern gegen die Steirer spielen, aber die haben selbst ein Regionalliga-Spiel gegen Kalsdorf“, malt Rieds Sportvortand Fiala ein düsteres Bild.

Hartberg-Kapitän Jürgen Heil ist auf eine starke Rieder Truppe eingestellt.
Hartberg-Kapitän Jürgen Heil ist auf eine starke Rieder Truppe eingestellt.(Bild: GEPA)

In Hartberg will man der oberösterreichischen „Ausfallsorgie“ aber nur bedingt Glauben schenken: „Natürlich haben wir die Nachrichten auch gehört“, sagt Hartberg-Kapitän Jürgen Heil, „aber Covid-Masken werden wir keine mitnehmen. Wer weiß, ob da nicht ein bisschen zu viel aufgebauscht wurde. Dass nur noch elf Mann beim Training waren, das ist relativ. Fünf Spieler waren ja bei diversen Nationalteams und deshalb nicht da. Die Rieder werden schon noch eine gute Mannschaft auf den Platz bringen, da bin ich sicher.“

„Eklig zu spielen“
Heil und Co. sind nach den beiden Rieder Derbysiegen (2:0 bei BW Linz, 3:1 beim LASK) jedenfalls auf einen starken Gegner eingestellt: „Ried war immer ein schweres Pflaster, dort ist es richtig eklig zu spielen. Sie haben viel Kontinuität im Kader und auf der Trainerbank und seit Jahren eine klare Idee. Das wird nicht einfach, daher müssen wir schauen, dass wir unsere Chance, die sich bieten werden, auch eiskalt ausnützen.“

Porträt von Volker Silli
Volker Silli
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
159.337 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
117.085 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
112.741 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
3008 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
2211 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Innenpolitik
„Wenn sie das noch einmal probieren, dann …“
1587 mal kommentiert
Seniorenbund-Obfrau Ingrid Korosec (li.) und Birgit Gerstorfer (Vorsitzende des ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf