Ab 18:25 Uhr: Schwaz gastiert in Bärnbach

Am zweiten Spieltag der HLA Meisterliga kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Bärnbach/Köflach und Supercup-Sieger Handball Tirol. Beide Mannschaften mussten zum Auftakt eine knappe Niederlage in Kauf nehmen. Am Samstag (ab 18:25 Uhr auf krone.tv) sehen Sie unser ausgewähltes Spitzenspiel. Kommentiert wird die Partie von Martin Grasl.