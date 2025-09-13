Großkreutz-Comeback beim BVB? „Würde es machen“

Zehn Jahre, nachdem er sich von Borussia Dortmund verabschiedet hatte, bringt sich Kevin Großkreutz wieder bei seinem Herzensverein ins Gespräch. Nachdem Stadionsprecher Norbert Dickel erklärt hatte, sich Gedanken über den Ruhestand zu machen, klärte sich der ehemalige DFB-Teamspieler bereit, den Posten zu übernehmen.