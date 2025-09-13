Großkreutz-Comeback beim BVB? „Würde es machen“

Zehn Jahre, nachdem er sich von Borussia Dortmund verabschiedet hatte, bringt sich Kevin Großkreutz wieder bei seinem Herzensverein ins Gespräch. Nachdem Stadionsprecher Norbert Dickel erklärt hatte, sich Gedanken über den Ruhestand zu machen, klärte sich der ehemalige DFB-Teamspieler bereit, den Posten zu übernehmen.
Im Podcast „Viertelstunde Fußball“ meinte Großkreutz unlängst: „Ich würde es schon machen! Wenn ihr es wollt, dann mache ich es!“ Seit 33 Jahren heizt Dickel die Stimmung im Signal Iduna Park an, mittlerweile spielt der 63-Jährige jedoch mit dem Gedanken, das Zepter zu übergeben.
An Großkreutz? In seinen aktiven Jahren beim BVB galt der Defensivprofi als absoluter Fanliebling, unter Jürgen Klopp gewann er 2011 und 2012 die deutsche Meisterschaft. Die Anhänger Dortmunds würden den 37-Jährigen wohl mit offenen Armen im Ruhrpott empfangen ...
Kommentare
