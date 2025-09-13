Ausblick für Österreich ist jetzt „negativ“

Kirk-Attentäter stammt aus Republikaner-Familie
Tyler Robinson
Die Ratingagentur Scope hat den Ausblick für die Kreditwürdigkeit Österreichs am Freitag von „stabil“ auf „negativ“ gesenkt.
Ursache seien ein hohes Haushaltsdefizit, steigende Staatsschulden und die schwachen Wachstumsaussichten. Die Bonitätsnote wurde mit „AA+“ bestätigt. Scope erwartet, dass die Schuldenquote bis 2030 auf rund 89 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen wird.
Als strukturelle Belastungen nannten die Bonitätswächter Ausgaben für die alternde Bevölkerung. Gestützt werde die hohe Bonitätsnote jedoch weiterhin durch eine wohlhabende und breit aufgestellte Wirtschaft, eine solide Außenhandelsposition und einen stabilen Bankensektor, hieß es weiter.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.