Grillmeister Stöger: Rapidler stürmen Würstelstand

Bis 15 Uhr übernimmt Rapid heute den Wiener Würstelstand „Zum scharfen Rene“. Dabei haben Trainer Peter Stöger und Rapid-Geschäftsführer Steffen Hofmann die erste Schicht übernommen und den Fans ihre Grillkünste demonstriert.
„Ich grille ja oft auch in unserem Seehaus für meine Freunde. Ich mache das echt sehr gerne – gegrilltes Essen oder einfach nur grillen“, verrät Stöger.
„Ich übernehme eher das Schneiden, darin bin ich schon geübt, weil ich für die Kinder auch immer alles schneide“, lacht Hofmann.
Neben Käsekrainer und Co. gibt es auch ein Pop-Up-Zelt mit Fanartikeln, die man gleich signieren lassen kann.
„Auf Augenhöhe begegnen“
Die Idee dahinter: „Wien verbindet man irgendwie mit Würstelstand, also dachten wir uns, das ist die perfekte Gelegenheit, um den Fans, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen“, erklärt Daniela Bauer, Wirtschaftsgeschäftsführerin von Rapid.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.