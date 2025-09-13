Vorteilswelt
Fans begeistert

Grillmeister Stöger: Rapidler stürmen Würstelstand

Bundesliga
13.09.2025 12:27
(Bild: Sophie Hartl)

Bis 15 Uhr übernimmt Rapid heute den Wiener Würstelstand „Zum scharfen Rene“. Dabei haben Trainer Peter Stöger und Rapid-Geschäftsführer Steffen Hofmann die erste Schicht übernommen und den Fans ihre Grillkünste demonstriert.

„Ich grille ja oft auch in unserem Seehaus für meine Freunde. Ich mache das echt sehr gerne – gegrilltes Essen oder einfach nur grillen“, verrät Stöger.

„Ich übernehme eher das Schneiden, darin bin ich schon geübt, weil ich für die Kinder auch immer alles schneide“, lacht Hofmann.

Neben Käsekrainer und Co. gibt es auch ein Pop-Up-Zelt mit Fanartikeln, die man gleich signieren lassen kann.

„Auf Augenhöhe begegnen“
Die Idee dahinter: „Wien verbindet man irgendwie mit Würstelstand, also dachten wir uns, das ist die perfekte Gelegenheit, um den Fans, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen“, erklärt Daniela Bauer, Wirtschaftsgeschäftsführerin von Rapid.

Sophie Hartl
