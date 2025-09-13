Nicht einmal ein Reförmchen

Ganze 300 Millionen Euro will unsere Regierung also mit der nun bekannt gewordenen Deckelung der Pensionen einsparen. Nur die sozial Schwachen sollen den vollen Inflationsausgleich bekommen. Alle Bezieher von mittleren oder höheren Pensionen kriegen gewaltige 67 Euro.
EINERSEITS wissen wir natürlich alle, dass wegen der verfehlten Politik der vergangenen türkis-grünen Bundesregierung sparen angesagt ist und dass wir alle Opfer bringen müssen. Natürlich auch die Pensionisten.
ANDERERSEITS werden diese Einsparungen das Kraut nicht fett machen, angesichts unseres sukzessive anwachsenden Milliarden-Schuldenbergs. Und zu einer wirklichen und tief greifenden Pensionsreform mit der längst überfälligen Erhöhung des tatsächlichen und auch des gesetzlich vorgegebenen Pensionsantrittsalters und zur Schaffung steuerlicher Anreize für ein Arbeiten im Alter fehlt der Regierung schlicht der Mut.
Stattdessen werden einmal mehr die Leistungsträger, die Fleißigen und Tüchtigen, die ihr Arbeitsleben lang in die Sozialtöpfe eingezahlt haben und sich damit eben auch eine mittlere oder höhere Pension erarbeitet haben, bestraft. Die Kaufkraft ihrer Pensionen schwindet von Jahr zu Jahr. Und damit natürlich auch die Motivation eben dieser Leistungsträger, sich für die Erhaltung unseres Sozialsystems in die Bresche zu werfen. Wer aber soll dieses dann in Zukunft finanzieren?
