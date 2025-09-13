Nicht einmal ein Reförmchen

Stattdessen werden einmal mehr die Leistungsträger, die Fleißigen und Tüchtigen, die ihr Arbeitsleben lang in die Sozialtöpfe eingezahlt haben und sich damit eben auch eine mittlere oder höhere Pension erarbeitet haben, bestraft. Die Kaufkraft ihrer Pensionen schwindet von Jahr zu Jahr. Und damit natürlich auch die Motivation eben dieser Leistungsträger, sich für die Erhaltung unseres Sozialsystems in die Bresche zu werfen. Wer aber soll dieses dann in Zukunft finanzieren?