150-Meter-Absturz endete auf alpinem Radtrail

Zu dem Unfall kam es am Samstag gegen 8.45 Uhr im Gemeindegebiet von Sölden. Dort war die Lenkerin des Pkw mit deutscher Zulassung auf der Hochsölder Straße in Richtung Tal unterwegs, als sie aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen verlor und über den Fahrbahnrand hinausgeriet. Der Wagen stürzte daraufhin rund 150 Meter die steile Wiese hinab, ehe er glücklicherweise vom Biketrail gestoppt wurde.