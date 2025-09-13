150-Meter-Absturz endete auf alpinem Radtrail

Wer weiß, wie dieser Unfall ausgegangen wäre, wenn nicht eine Radstrecke gewesen wäre: Im Tiroler Ötztal geriet eine Autolenkerin am Samstag von der Straße ab und stürzte daraufhin rund 150 Meter über einen steilen Abhang. Der Biketrail bremste den Fall.
Zu dem Unfall kam es am Samstag gegen 8.45 Uhr im Gemeindegebiet von Sölden. Dort war die Lenkerin des Pkw mit deutscher Zulassung auf der Hochsölder Straße in Richtung Tal unterwegs, als sie aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen verlor und über den Fahrbahnrand hinausgeriet. Der Wagen stürzte daraufhin rund 150 Meter die steile Wiese hinab, ehe er glücklicherweise vom Biketrail gestoppt wurde.
Wagen geborgen, Lenkerin im Spital
Einsatzkräfte und Ersthelfer befreiten die Fahrerin aus dem Pkw. Anschließend brachte sie der Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Die Feuerwehr Sölden barg das schwer beschädigte Unfallfahrzeug.
Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.
