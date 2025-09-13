Slowenien legt Beziehung zur Steiermark „auf Eis“

Slowenien war darüber seit Bekanntwerden des Vorhabens empört. Und der Ärger ist noch nicht verflogen, wie Staatspräsidenten Nataša Pirc Musar jetzt in einem ORF-Interview sagt. Derzeit werde sie die Steiermark nicht besuchen, hält sie dezidiert fest. „Slowenien hat die Beziehungen zur Steiermark auf Eis gelegt, das ist das richtige Signal.“ Um die Beziehungen wieder aufzunehmen, müsste die Hymne wieder aus dem Landessymbolegesetz genommen werden. Das wäre die „eleganteste Lösung“.