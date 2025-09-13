Drogendieb? Polizist bediente sich an Beweismittel

Ermittler aus anderen Bundesländern am Zug

Die Ermittlungen in der Causa werden, wie in solchen Fällen üblich, nicht von der Tiroler Polizei, sondern von Kollegen aus einem anderen Bundesland geführt. Ebenso prüft nicht die Innsbrucker, sondern die Vorarlberger Staatsanwaltschaft in Feldkirch den Fall. Der beschuldigte Polizist soll bereits ein Geständnis abgelegt haben. Sein Motiv: angeblich Eigenbedarf.