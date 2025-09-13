Haus in Bad Hofgastein nach Felssturz evakuiert
Radweg gesperrt
Mitten auf einen Radweg stürzte ein Felsen in Laderding, einem Ortsteil von Bad Hofgastein (Salzburg) am Freitagabend. Die Bewohner eines Hauses wurden evakuiert und der Bereich war auch am Samstagvormittag aus Sicherheitsgründen noch gesperrt.
Noch am Wochenende wird sich der Landesgeologe genau anschauen, wie es dazu kommen konnte. Dieser entscheidet auch, ob weitere Maßnahmen getroffen werden müssen und wann der Bereich wieder freigegeben wird.
Die Freiwillige Feuerwehr Bad Hofgastein sicherte den Bereich ab und führte die Aufräumarbeiten durch.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.