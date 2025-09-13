Vorteilswelt
Radweg gesperrt

Haus in Bad Hofgastein nach Felssturz evakuiert

Salzburg
13.09.2025 10:30
Der Felsen stürzte auf den Radweg.
Der Felsen stürzte auf den Radweg.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Bad Hofgastein)

Mitten auf einen Radweg stürzte ein Felsen in Laderding, einem Ortsteil von Bad Hofgastein (Salzburg) am Freitagabend. Die Bewohner eines Hauses wurden evakuiert und der Bereich war auch am Samstagvormittag aus Sicherheitsgründen noch gesperrt.

0 Kommentare

Noch am Wochenende wird sich der Landesgeologe genau anschauen, wie es dazu kommen konnte. Dieser entscheidet auch, ob weitere Maßnahmen getroffen werden müssen und wann der Bereich wieder freigegeben wird.

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Hofgastein sicherte den Bereich ab und führte die Aufräumarbeiten durch.

Salzburg

Folgen Sie uns auf