Kran stürzt um – und nur knapp an Wohnhaus vorbei

Glimpflicher hätte dieser Vorfall nicht ausgehen können – und was alles hätte passieren können, möchte man sich gar nicht erst ausmalen. Am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr verlor der Baukran, der bereits seit Monaten unmittelbar neben einem im Bau befindlichen Gebäude stand, im Münchner Stadtteil Trudering plötzlich seine Standfestigkeit und begann zu kippen.