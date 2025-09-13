Song Contest: Mikl-Leitner für Teilnahme Israels

Kritik an Eklat

Kritik übt die Landeschefin auch an einem aktuellen Eklat. Die Münchner Philharmoniker und ihr designierter Chefdirigent Lahav Shani sind vom Flandern-Festival im belgischen Gent ausgeladen worden. „Begründet wurde die Ausladung damit, dass der in Tel Aviv geborene Lahav Shani auch Musikdirektor des Israel Philharmonic Orchestra ist“, teilten das Orchester und die Landeshauptstadt München am Mittwoch mit. Man sei entsetzt darüber, heißt es in Bayern. Und man ist es jedenfalls auch in Niederösterreich. Die Landeschefin will das berühmte Orchester nun in ihr Bundesland einladen.