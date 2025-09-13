Amoklauf verherrlicht: Iraker muss vor Gericht

Durch ein Email wurde die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst auf den nun Angeklagten aufmerksam. Darin stand geschrieben, dass er auf TikTok den furchtbaren Amoklauf am BORG Dreierschützengasse gefeiert haben soll. Einschlägige Videos sollen es gewesen sein, welche die Tat – der 21-jährige Schütze erschoss neun Schüler und eine Lehrerin und verletzte elf weitere Menschen schwer – verherrlichen.