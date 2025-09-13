Amoklauf verherrlicht: Iraker muss vor Gericht

Nächste Woche Freitag steht ein Iraker (56) vor dem Richter in Klagenfurt, weil er auf TikTok den Amoklauf am Grazer BORG Dreierschützengasse verherrlicht haben soll.
Durch ein Email wurde die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst auf den nun Angeklagten aufmerksam. Darin stand geschrieben, dass er auf TikTok den furchtbaren Amoklauf am BORG Dreierschützengasse gefeiert haben soll. Einschlägige Videos sollen es gewesen sein, welche die Tat – der 21-jährige Schütze erschoss neun Schüler und eine Lehrerin und verletzte elf weitere Menschen schwer – verherrlichen.
Der 56 Jahre alte Iraker muss sich am Freitag der nächsten Woche wegen „Aufforderung zu mit Strafe bedrohten Handlungen und Gutheißung mit Strafe bedrohter Handlungen“ am Landesgericht Klagenfurt verantworten.
Kommentare
