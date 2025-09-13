Was Überalterung mit Leitzinsen zu tun hat

Aber nicht nur drohende weitere Preisschocks und globale Unsicherheiten sprechen gegen eine erneute Nullzinsphase, sondern auch die Bevölkerungsentwicklung. Die Gesellschaft überaltert, „Babyboomer“ gehen nach und nach in Pension. Dadurch fehlen Arbeitskräfte, die verbliebenen können höhere Löhne durchsetzen. Auch bei uns sind die Arbeitsmärkte trotz Krisen überraschend robust. Die Löhne im Euroraum sind zuletzt um 4 % gestiegen, deutlich über dem Wirtschaftswachstum. Und nicht nur das: Die Babyboomer haben lange Billionensummen am Markt angelegt – jetzt sind die privaten Ersparnisse und das Kapitalangebot kleiner, die EZB kommt da ebenfalls nicht um höhere Zinsen herum.