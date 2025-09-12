US-Influencer ringt mit Krokodil: Ermittlungen!

Die Videos, die Holston von seinen Auseinandersetzungen mit den Salzwasser- und Süßwasser-Krokodilen machte und veröffentlichte, hatten in Australien für große Empörung gesorgt. Holston, der sich auf Instagram „therealtarzann“ nennt, hatte sich unter anderem dabei gefilmt, wie er mit nacktem Oberkörper durch ein flaches Gewässer watet und einem Krokodil nachjagt.