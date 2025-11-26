Chaos! Rapids Stöger schimpft über „Schwachsinn“

Rapid ist am Mittwochnachmittag in Polen gelandet, ein weißes Winterwunderland erstreckte sich vor den Füßen der Spieler. Wenig später wurde es kurios: Ein Schneechaos verhinderte nämlich ein Rapid-Training in Sosnowiec (Polen) – weil der Rasen geschont wird. Auch ins riesige Slaski-Stadion in Chorzow durfte man nicht. Der Mannschaftsbus wurde daraufhin ins Stadion Ludowy umgeleitet, wo plötzlich ein Traktor bei der Räumung des Platzes aushelfen musste.