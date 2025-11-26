Vorteilswelt
ÖSV-Adler muss warten

Kuriose Skisprung-Panne! ORF-Mann: „Sehr peinlich“

Ski Nordisch
26.11.2025 17:06
Stephan Embacher sprang in Falun erstmals aufs Podest, musste auf das Ergebnis jedoch lange ...
Stephan Embacher sprang in Falun erstmals aufs Podest, musste auf das Ergebnis jedoch lange warten.(Bild: AFP/FREDRIK SANDBERG)

Was für eine kuriose und ärgerliche Panne beim Skispringen in Falun! ÖSV-Adler Stephan Embacher zeigte am Mittwoch auf der Großschanze im zweiten Durchgang einen guten Sprung und blickte erwartungsvoll auf die Anzeige: Doch dort stand lange nichts! 

Technische Probleme bei der Weitenanzeige sorgten für großes Chaos. „Das ist sehr peinlich“, attestierte ORF-Kommentator Michael Roscher. Schließlich gab es für Österreichs Adler aber zumindest ein Happy End!

Stephan Embacher
Stephan Embacher(Bild: GEPA)

Kein Ergebnis auf der Anzeigetafel 
Mehrere Minuten herrschte komplette Verwirrung. Dabei war Embacher ein starker Sprung gelungen – am Ende sogar einer, der ihm seinen ersten Stockerlplatz bescheren sollte. Doch zuerst herrschte vor allem große Leere auf der Anzeigetafel in Falun. 

Eine kuriose Situation. Auf seine Weite und die Platzierung musste man lange Zeit warten. „Unglaublich. Das ist sehr peinlich“, zeigte sich ORF-Kommentator Michael Roscher ungläubig. Schließlich gab es sogar eine Unterbrechung. 

Wunsch ging in Erfüllung
Embacher selbst sprach von einer „komischen“ Situation: „Ich habe mich gar nicht ausgekannt.“ Nach langem Warten erschien er dann endlich in der Ergebnisliste auf, durfte sich über Platz zwei hinter Sieger Anze Lanisek (SLO) freuen. „Jetzt ist mein großer Wunsch in Erfüllung gegangen. Eine tolle Bestätigung für die harte Arbeit“, jubelte der 19-Jährige.

Porträt von David Hofer
David Hofer
Porträt von Mario Drexler
Mario Drexler
