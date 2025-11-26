Kuriose Skisprung-Panne! ORF-Mann: „Sehr peinlich“

Wunsch ging in Erfüllung

Embacher selbst sprach von einer „komischen“ Situation: „Ich habe mich gar nicht ausgekannt.“ Nach langem Warten erschien er dann endlich in der Ergebnisliste auf, durfte sich über Platz zwei hinter Sieger Anze Lanisek (SLO) freuen. „Jetzt ist mein großer Wunsch in Erfüllung gegangen. Eine tolle Bestätigung für die harte Arbeit“, jubelte der 19-Jährige.