Geheimnis gelüftet

F1-Überraschung: Stardesigner Newey wird Teamchef!

Formel 1
26.11.2025 18:50
Adrian Newey
Adrian Newey(Bild: AFP/CHRISTOPHE SIMON)

Überraschung in der Formel 1: Adrian Newey fungiert ab kommendem Jahr als Teamchef von Aston Martin und übernimmt damit die Nachfolge von Andy Cowell!

Das gab der Formel-1-Rennstall am Mittwoch bekannt.

Der ehemalige Stardesigner von Williams, McLaren und Red Bull gehört dem Aston-Martin-Team bereits seit vergangenem März an. Davor war er höchst erfolgreich von 2006 bis 2024 für Red Bull Racing tätig gewesen.

