Adolf Hitler steht in Namibia vor der Wiederwahl

Vater benannte ihn nach Massenmörder

Dass er den Namen eines Massenmörders trägt, erklärt der Politiker damit, dass sich sein Vater – der ihm den Namen gab – nicht der vollen Bedeutung des Namens bewusst gewesen sei. „Er hat wahrscheinlich gar nicht verstanden, wofür Adolf Hitler stand“, sagt Uunona in einem Interview mit der „Bild“. „Erst als Heranwachsender begriff ich: Dieser Mann wollte die ganze Welt unterwerfen.“