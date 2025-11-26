Zwei Buben tot: „Ich fühle mich nicht schuldig!“

Überall Rauch: „Habe die Kinder nicht gefunden“

Sie sei mit den Kindern am 26. April gegen 10 Uhr aufgestanden. Nach dem Frühstück hätten sich alle drei wieder ins Bett gekuschelt. Gegen 11.30 Uhr sei die 25-Jährige aufgewacht: „Überall war Rauch. Ich habe geschrien und meine Kinder gesucht. Ich habe sie nicht gefunden.“ Die beiden Buben wurden später zusammengekauert tot in einer Ecke entdeckt. Sechs Stunden später wurde im Blut der Mutter Suchtgift nachgewiesen.