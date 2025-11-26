Tonmitschnitt bringt Suppengigant in Erklärungsnot

Der Campbells-Manager wird mit den zynischen Worten zitiert, die Suppen seines Arbeitgebers seien „Scheiße für scheiß-arme Leute“. Er würde „den hochverarbeiteten Fraß“ nicht mehr kaufen, jetzt, wo er mehr über die Produktion wisse. An anderer Stelle ist zu hören: „Ich will kein verdammtes Stück Huhn essen, das aus einem 3D-Drucker kommt.“