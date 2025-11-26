Wenn die Lustigsten des Landes geehrt werden …

„Kinder, es ist nur Theater“

Niavarani sieht die Auszeichnung weniger als persönlichen Triumph, sondern als späte Anerkennung für das gesamte Ensemble. Und trotz im Vorfeld ausgesprochenen Witzen, dass ihm der Preis gar nicht so wichtig sei, ist die Freude schlussendlich auch bei ihm groß: „Also alle Menschen, die sagen, sie ärgern sich nicht über schlechte Kritiken und siefreuen sich nicht über Preise, lügen natürlich.“ Trotzdem betont er, wie wichtig es sei, die Waage zu halten, und den Fokus bei der Produktion neuer Stücke darauf zu setzen, dass „die Menschen sich zwei Stunden lang ein bisschen von den Alltagssorgen entspannen können.“