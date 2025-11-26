Vorteilswelt
Königlich romantisch

William über Kate: „Eine außergewöhnliche Ehefrau“

Royals
26.11.2025 18:00
Prinz William und Prinzessin Kate sind seit 14 Jahren verheiratet – und der Thronfolger weiß ...
Prinz William und Prinzessin Kate sind seit 14 Jahren verheiratet – und der Thronfolger weiß ganz genau, was er an ihr hat.

Bei einem Termin in Nordwales sorgte Prinz William für einen echten Herzmoment – und jede Menge Gesprächsstoff! Bei seinem Besuch bei Youth Shedz, einer Organisation für junge Menschen in schwierigen Lebenslagen, verriet der Thronfolger nämlich eine Wahrheit, die jede Frau längst kennt!

Bei einem Gespräch mit Gründer Scott Jenkinson und dessen Frau Sian ging es zunächst um Scotts bewegende Geschichte von Obdachlosigkeit und Sucht bis hin zum Neuanfang.

William hörte aufmerksam zu, fragte Sian: „Waren Sie bei Scott, als er sein Leben wieder in den Griff bekam?“ und lobte: „Er hat es wirklich gut geschafft, sein Leben zu verändern.“

Prinz William im Gespräch mit Scott Jenkinson
Prinz William im Gespräch mit Scott Jenkinson(Bild: AP/Jon Super)

Plötzlich wurde es königlich romantisch
Scott bestätigte es sofort selbst. „Mit meiner Frau an meiner Seite. Das wissen Sie“, sagte er.

Und plötzlich wurde es königlich romantisch. William, der in diesem Jahr seinen 14. Hochzeitstag mit Kate feierte, nickte wissend und ließ den Satz fallen, den die Royal-Fans jetzt feiern: „Genau so ist es. Hinter jedem gewöhnlichen Mann steht eine außergewöhnliche Frau.“ Ein Satz, der zeigt, wie sehr die Princess of Wales ihm den Rücken stärkt.

Royaler Auftritt voller Herz
Doch der Prinz sprach auch über das Familienleben zu Hause und betonte, wie wichtig gemeinsame Mahlzeiten seien. Kinder sollten nicht „vor Bildschirmen sitzen oder sich irgendwohin verziehen“, so William.

Prinz William: „Hinter jedem gewöhnlichen Mann steht eine außergewöhnliche Frau.“
Prinz William: „Hinter jedem gewöhnlichen Mann steht eine außergewöhnliche Frau.“(Bild: AFP/CARLOS JASSO)

Ein royaler Auftritt voller Herz, Bodenständigkeit und einem liebevollen Seitenblick auf seine Kate – und genau das lieben die Fans!

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
