William über Kate: „Eine außergewöhnliche Ehefrau“

Und plötzlich wurde es königlich romantisch. William, der in diesem Jahr seinen 14. Hochzeitstag mit Kate feierte, nickte wissend und ließ den Satz fallen, den die Royal-Fans jetzt feiern: „Genau so ist es. Hinter jedem gewöhnlichen Mann steht eine außergewöhnliche Frau.“ Ein Satz, der zeigt, wie sehr die Princess of Wales ihm den Rücken stärkt.