Frühes Rennen um die ÖVP-Spitze

Das Kopftuchverbot für Mädchen ist ein kleiner Schritt für Österreich, aber ein großer Sprung für Claudia Plakolm. Im Wettlauf um die vielleicht eher früher als später anstehende Nachfolge an der ÖVP-Spitze hat die Ministerin jetzt die Nase vorne. Mit einem so knackigen Thema wie dem Kopftuchverbot kann der in sämtliche TV-Kameras lächelnde Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer nicht einmal ansatzweise mithalten.
Abgesehen davon: Seit Wolfgang Schüssel vor auch schon wieder bald einem Vierteljahrhundert Chef der ÖVP war, wird dort Wirtschaft ohnehin mehr wie eine langweilige Randsportart behandelt.
Außerdem lässt sich gegen das Kopftuch eventuell leichter etwas machen als gegen die Inflation und die Flaute auf den Märkten. Deshalb pfeift ja auch der pfiffige FPÖ-Chef Herbert Kickl auf solide Pläne für die Wirtschaft und redet lieber über Asyl.
Egal. Zurück zu Claudia Plakolm: Die politische Entdeckung aus der Zeit von Sebastian Kurz steht erst am Anfang. Sollten nämlich die Höchstrichter das Kopftuchverbot abschmettern, wird sie erst richtig aufdrehen. Etwas Besseres könnte Plakolm gar nicht passieren.
Dann kann sie als Kämpferin für das Abendland gegen eine linkswoke Justiz nicht nur in ihrer Partei, sondern vielleicht sogar bei wankelmütigen Freiheitlichen ein paar Stimmen abstauben. Und der arme Wolfgang Hattmannsdorfer muss weiter von TV-Studio zu TV-Studio hetzen, um im Rennen zu bleiben.
Kommentare
