Frühes Rennen um die ÖVP-Spitze

Das Kopftuchverbot für Mädchen ist ein kleiner Schritt für Österreich, aber ein großer Sprung für Claudia Plakolm. Im Wettlauf um die vielleicht eher früher als später anstehende Nachfolge an der ÖVP-Spitze hat die Ministerin jetzt die Nase vorne. Mit einem so knackigen Thema wie dem Kopftuchverbot kann der in sämtliche TV-Kameras lächelnde Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer nicht einmal ansatzweise mithalten.