Auf diesem Hof fühlen sich die Schweine wohl

Familie Schneeweiß aus Kärnten hat ein Ziel: Mastschweinen ein schönes Zuhause zu bieten. Wie es gelingt, den Stall sauber und beinahe geruchlos zu halten, zeigt sie beim „Krone“-Besuch.
Wenn es um Vorzeigebetriebe in Kärnten geht, dann gehört der Schweinebetrieb von Kathi und Hansi mit Sohn Elias Schneeweiß eindeutig dazu! Denn hier wird besonders auf Tierwohl geachtet, und das sieht man den dort lebenden Schweinen beim „Krone“-Lokalaugenschein auch an.
Schweinemast mit hohem Standard
Seit mehreren Generationen werden auf dem Hof in Ebenthal Zuchtsauen gehalten und die produzierten Ferkel auch selbst gemästet. „Mit der Zeit wurde die Rinderhaltung eingestellt und wir haben uns dann komplett auf die reine Schweinehaltung spezialisiert, um die Wertschöpfung unseres Betriebes zu steigern“, erzählt Hansi bei einem Rundgang des Betriebes.
Und dort, wo sich die Schweine aufhalten, ist es so sauber und beinahe geruchlos, wie man es von einem üblichen Schweinestall nicht gewohnt ist. „Wir haben viel investiert. Unser neuer Stall ist in Funktionsbereiche aufgeteilt. So gibt es einen mit Stroh eingestreuten Liegebereich mit Bodenheizung, der sowieso sauber bleibt, weil Schweine zu den saubersten Tieren zählen. Auch ein eigener Futterbereich und ein eigener Kotbereich aus Spaltenboden sind zu finden“, erklärt der Landwirt.
Mehr Tierwohl, weniger Gestank
Durch den Ausbau konnten das Tierwohl gesteigert, der Geruch und die Arbeitsbelastung durch den Einbau einer automatisierten Fütterungsanlage reduziert werden.
Die Familie betreibt nicht nur eine Direktvermarktung, bekannt ist sie auch für das Catering, das seit Jahren mit Erfolg betrieben wird.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.