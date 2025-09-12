Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stallbesichtigung

Auf diesem Hof fühlen sich die Schweine wohl

Kärnten
12.09.2025 08:01
Die Familie Schneeweiß – Kathi, Hansi und Sohn Elias – setzt bei ihrer Schweinehaltung in ...
Die Familie Schneeweiß – Kathi, Hansi und Sohn Elias – setzt bei ihrer Schweinehaltung in Ebenthal stark auf Tierwohl.(Bild: Schneeweiß)

Familie Schneeweiß aus Kärnten hat ein Ziel: Mastschweinen ein schönes Zuhause zu bieten. Wie es gelingt, den Stall sauber und beinahe geruchlos zu halten, zeigt sie beim „Krone“-Besuch.

0 Kommentare

Wenn es um Vorzeigebetriebe in Kärnten geht, dann gehört der Schweinebetrieb von Kathi und Hansi mit Sohn Elias Schneeweiß eindeutig dazu! Denn hier wird besonders auf Tierwohl geachtet, und das sieht man den dort lebenden Schweinen beim „Krone“-Lokalaugenschein auch an.

Kathi, Hansi und Sohn Elias
Kathi, Hansi und Sohn Elias(Bild: Schneeweiß)

Schweinemast mit hohem Standard
Seit mehreren Generationen werden auf dem Hof in Ebenthal Zuchtsauen gehalten und die produzierten Ferkel auch selbst gemästet. „Mit der Zeit wurde die Rinderhaltung eingestellt und wir haben uns dann komplett auf die reine Schweinehaltung spezialisiert, um die Wertschöpfung unseres Betriebes zu steigern“, erzählt Hansi bei einem Rundgang des Betriebes.

Das Fleisch der Schweine wird veredelt
Das Fleisch der Schweine wird veredelt(Bild: Schneeweiß)
Auch Direktvermarktung wird betrieben.
Auch Direktvermarktung wird betrieben.(Bild: Schneeweiß)
(Bild: Schneeweiß)

Und dort, wo sich die Schweine aufhalten, ist es so sauber und beinahe geruchlos, wie man es von einem üblichen Schweinestall nicht gewohnt ist. „Wir haben viel investiert. Unser neuer Stall ist in Funktionsbereiche aufgeteilt. So gibt es einen mit Stroh eingestreuten Liegebereich mit Bodenheizung, der sowieso sauber bleibt, weil Schweine zu den saubersten Tieren zählen. Auch ein eigener Futterbereich und ein eigener Kotbereich aus Spaltenboden sind zu finden“, erklärt der Landwirt.

Mehr Tierwohl, weniger Gestank
Durch den Ausbau konnten das Tierwohl gesteigert, der Geruch und die Arbeitsbelastung durch den Einbau einer automatisierten Fütterungsanlage reduziert werden.

Der Stall wurde erneuert und ausgebaut.
Der Stall wurde erneuert und ausgebaut.(Bild: Schneeweiß)
Die Tiere fühlen sich wohl
Die Tiere fühlen sich wohl(Bild: Schneeweiß)

Die Familie betreibt nicht nur eine Direktvermarktung, bekannt ist sie auch für das Catering, das seit Jahren mit Erfolg betrieben wird.

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
193.804 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
115.512 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Österreich
Alles anders! Wende nach „Schul-Attentat“ in Wien
97.444 mal gelesen
Im Fall des vermeintlichen Schul-Attentats im Gymnasium Augarten (rechts im Bild eines der ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1758 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1354 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Innenpolitik
„Menschen sagen mir: Passen Sie auf sich auf!“
1295 mal kommentiert
Der FPÖ-Chef zeigte sich im Sommergespräch mit der „Krone“ höchst angriffslustig. 
Mehr Kärnten
Stallbesichtigung
Auf diesem Hof fühlen sich die Schweine wohl
Krone Plus Logo
Austria Klagenfurt
Sechsstellig! Auch der Verein ist hoch verschuldet
Abendliche Suchaktion
81-Jährige in Not: Urlauberin aus See gerettet
Krone Plus Logo
Vor Prozess in Kärnten
So wurden Mieter mit Waschmaschinen betrogen
Jetzt ist es fix:
„Masters of Dirt“-Spektakel im Wörthersee Stadion
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf