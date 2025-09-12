Auf diesem Hof fühlen sich die Schweine wohl

Und dort, wo sich die Schweine aufhalten, ist es so sauber und beinahe geruchlos, wie man es von einem üblichen Schweinestall nicht gewohnt ist. „Wir haben viel investiert. Unser neuer Stall ist in Funktionsbereiche aufgeteilt. So gibt es einen mit Stroh eingestreuten Liegebereich mit Bodenheizung, der sowieso sauber bleibt, weil Schweine zu den saubersten Tieren zählen. Auch ein eigener Futterbereich und ein eigener Kotbereich aus Spaltenboden sind zu finden“, erklärt der Landwirt.