Weltmeister-Baby! Fußball-Paar im Familienglück

Tennis-Star Casper Ruud verkündet süße Baby-News
„Das Team wächst“
Baby-Glück im Hause Dahlkemper/Schoenfeld. Wie sie auf ihrem Instagram-Account verkündete, werden Abby Dahlkemper, Weltmeisterin 2019, und ihr Ehemann Aaron Schoenfeld erstmals Eltern.
In einer Fotoserie präsentiert die 32-jährige US-Amerikanerin gemeinsam mit dem ehemaligen MLS-Stürmer eine Reihe an Ultraschall-Bildern, die das Baby bereits deutlich erkennen lassen.
In einer Instagram-Story verriet Dahlkemper außerdem das Geschlecht des Kindes. Demnach darf sich das Fußball-Traumpaar 2026 über einen Buben freuen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.