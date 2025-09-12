Vorteilswelt
Ein Bub wird‘s

Weltmeister-Baby! Fußball-Paar im Familienglück

Fußball International
12.09.2025 07:36
Abby Dahlkemper und Aaron Schoenfeld werden Eltern.
Abby Dahlkemper und Aaron Schoenfeld werden Eltern.(Bild: Instagram/abbydahlkemper)

Baby-Glück im Hause Dahlkemper/Schoenfeld. Wie sie auf ihrem Instagram-Account verkündete, werden Abby Dahlkemper, Weltmeisterin 2019, und ihr Ehemann Aaron Schoenfeld erstmals Eltern. 

In einer Fotoserie präsentiert die 32-jährige US-Amerikanerin gemeinsam mit dem ehemaligen MLS-Stürmer eine Reihe an Ultraschall-Bildern, die das Baby bereits deutlich erkennen lassen.

In einer Instagram-Story verriet Dahlkemper außerdem das Geschlecht des Kindes. Demnach darf sich das Fußball-Traumpaar 2026 über einen Buben freuen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
