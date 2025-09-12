Bergführer: „Wir sind keine Zauberer!“

Daher muss er einschätzen können, wie Kunde und Tour zusammenpassen. „Manchmal ist das sehr, sehr schwierig.“ Aber der Kunde müsse sich bewusst machen, was er vorhat. Zumal ein gewisses Risiko beim Bergsteigen einfach dazu gehöre – das sei aber auch eine Bereicherung in einer Welt, in der vieles reglementiert und abgesichert ist, sagt Russegger: „Viele suchen gerade diese Freiheit in den Bergen.“