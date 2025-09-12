Weidegitter kippte um: Zwölfjähriger Bub tot

Giftmischer haben hier die allergrößte Freude
Tiefe Trauer und Fassungslosigkeit im beschaulichen Maria Alm in Salzburg! Auf einem Bauernhof wurde am Donnerstagabend ein Zwölfjähriger von mehreren umfallenden Weidegittern erdrückt. Er verstarb noch an Ort und Stelle.
Laut der Polizei hatten die Gitter ein Gesamtgewicht von knapp 300 Kilogramm. Die genauen Umstände des Unfalls sind vorerst noch unklar, die Ermittlungen laufen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion des Leichnams an.
Bub war alleine im Stall
Fakt ist: Zum Zeitpunkt der Tragödie war der Bub alleine im Stall des Bauernhofs. Die Eltern des Zwölfjährigen waren derweil am Hof. Das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut Eltern und Verwandte.
