Vier Katzen starben bei Brand in einer Wohnung

Einsatz mit schwerem Atemschutz

Als die Feuerwehrleute aus Kematen und Völs mit schwerem Atemschutz in die Wohnung vordrangen, war das Feuer bereits von selbst erloschen. Der Brand war in der Küche im Bereich des Herdes ausgebrochen. Die Ursache war vorerst nicht bekannt. Die Folgen waren für vier Katzen fatal. Sie starben in der stark verrauchten Wohnung.