Feuer in Küche

Vier Katzen starben bei Brand in einer Wohnung

Tirol
11.09.2025 20:47
Die Feuerwehren aus Kematen und Völs konnten nur mit schwerem Atemschutz zum Brandherd ...
Die Feuerwehren aus Kematen und Völs konnten nur mit schwerem Atemschutz zum Brandherd vordringen.(Bild: Birbaumer Christof)

Kein Entrinnen gab es Donnerstag für vier Stubentiger bei einem Brand in Kematen in Tirol. Die Tiere waren alleine daheim, als in der Küche ein Feuer mit starker Rauchentwicklung ausbrach. 

0 Kommentare

Die Wohnungsbesitzerin (28) bemerkte den Brand, als sie kurz vor 16.30 Uhr nach Hause kam. Starker Rauch schlug der Frau beim Öffnen der Tür entgegen. Sofort alarmierte die Tirolerin die Feuerwehr und flüchtete vor den gefährlichen Rauchgasen. 

Einsatz mit schwerem Atemschutz
Als die Feuerwehrleute aus Kematen und Völs mit schwerem Atemschutz in die Wohnung vordrangen, war das Feuer bereits von selbst erloschen. Der Brand war in der Küche im Bereich des Herdes ausgebrochen. Die Ursache war vorerst nicht bekannt. Die Folgen waren für vier Katzen fatal. Sie starben in der stark verrauchten Wohnung. 

Porträt von Claudia Thurner
Claudia Thurner
Tirol

