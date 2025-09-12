Große Sorge an Schule nach Missbrauchs-Prozess

Weil er sich an seiner Stief- sowie an seiner leiblichen Tochter vergriffen haben soll, wurde ein 46-Jähriger in Ried (OÖ) zu drei Jahren Haft verurteilt. Da das Urteil allerdings nicht rechtskräftig ist, ist der Mann bis zur nächsten Verhandlung auf freiem Fuß. Das sorgt in seiner Heimatgemeinde für Unruhe.
Groß war die Aufregung im Innviertel, als ein wegen Kindesmissbrauchs nicht rechtskräftig Verurteilter (46) nach dem Prozess am Landesgericht Ried wieder an seinen Wohnort zurückkehrte. Der 46-jährige Tscheche war zu einer Haftstrafe verurteilt worden, weil er seine Stieftochter (heute elf) und seine leibliche Tochter (heute sechs) missbraucht haben soll.
Drei Jahre Haft in erster Instanz
Dafür fasste er Ende August drei Jahre Haft, eines unbedingt, aus. Doch Staatsanwaltschaft und sein Anwalt meldeten Berufung an, das Urteil wurde nicht rechtskräftig. Der 46-Jährige wurde bis zur neuerlichen Verhandlung am Oberlandesgericht Linz auf freien Fuß gesetzt.
„Eltern waren besorgt“
Was in seinem Wohnort für Unverständnis sorgte: „Vor allem Eltern waren besorgt, die Situation ist sehr emotional“, berichtet der Bürgermeister der 2500-Seelen-Gemeinde. Er habe wenig Handhabe, aber für den Tschechen ein Hausverbot für die örtliche Volksschule und den Kindergarten ausgesprochen. Zudem würden die Kinder, wenn sie nach der Schule auf den Bus warten, besonders beaufsichtigt.
Kontaktverbot zum Opfer
Auch beim Elternabend am Montag sei der Umgang mit dem mutmaßlichen Kinderschänder Thema gewesen, wie die Bildungsdirektion OÖ bestätigt. An der Schule sei zudem das Präventionsprogramm „Mein Körper gehört mir“ in Planung. Ein dem 46-Jährigen nahestehender Bub soll am Unterricht teilnehmen, laut Kinder- und Jugendhilfe sei das aber weder ein leibliches Kind, noch ein mutmaßliches Opfer. „Das ist nicht mehr im Bezirk“, so der stellvertretende Leiter.
Bis zur Berufungsverhandlung dürften Monate, die der Beschuldigte unter Auflagen zu Hause verbringen darf, vergehen. So besteht etwa ein Kontaktverbot zum Opfer und er muss eine Psychotherapie absolvieren.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.