Große Sorge an Schule nach Missbrauchs-Prozess

Kontaktverbot zum Opfer

Auch beim Elternabend am Montag sei der Umgang mit dem mutmaßlichen Kinderschänder Thema gewesen, wie die Bildungsdirektion OÖ bestätigt. An der Schule sei zudem das Präventionsprogramm „Mein Körper gehört mir“ in Planung. Ein dem 46-Jährigen nahestehender Bub soll am Unterricht teilnehmen, laut Kinder- und Jugendhilfe sei das aber weder ein leibliches Kind, noch ein mutmaßliches Opfer. „Das ist nicht mehr im Bezirk“, so der stellvertretende Leiter.