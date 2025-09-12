Mann wollte sich töten: Polizist schoss ihn nieder

Straßensperre durchbrochen

Nachdem zunächst mehrere Anhalteversuche, unter anderem durchbrach der Mann eine Straßensperre, erfolglos geblieben waren, konnte der 61-Jährige gegen 19.46 Uhr auf einer Wiese gestoppt werden. Laut Aussagen der Beamten stieg der Mann aus dem Auto aus und richtete seine Waffe trotz sofort erfolgter Täteransprache direkt auf die Polizisten.

Lebensbedrohlich verletzt

Daraufhin machte ein Polizist von seiner Dienstwaffe Gebrauch und traf den 61-Jährigen. Der Mann wurde lebensbedrohlich verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Linzer Krankenhaus geflogen.

Das sagt die Polizei dazu

Der mit Lebensgefahr verbundene Waffengebrauch wird im Rahmen eines strafprozessualen Ermittlungsverfahrens unter Leitung der jeweils zuständigen Staatsanwaltschaft von der Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe (EBM) des Innenministeriums, welche im Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK; Sektion 3) etabliert ist, untersucht.