Sozialpartner mit Verantwortung?

Da braucht es Politiker und Funktionäre mit Mut und Augenmaß. Nicht fürs Drohen, sondern fürs sich Einigen. Was ist in der Situation verantwortbar? Bei den Pensionen und bei den Beamten-Gehaltsabschlüssen? Niemand braucht den Sozialpartnern zu drohen, wenn sie noch funktionieren, dann wissen sie selbst, was sie zu tun haben: ein Durchbrechen der Lohn-Preis-Spirale, ein zeitweises Ende der ewigen Index-Aufschläge. Zwei Jahre Vernunft und Österreich hätte wieder Luft zum Atmen.