„Ist schon peinlich“: Tamtam um Verstappen-Debüt

Lächerlich, wie Schumacher findet. Gegenüber „Motorsport-total.com“ meinte der Deutsche: „Also ich hätte ihm die Permit natürlich sofort gegeben, oder man hätte ihm eine Einweisung gegeben über die Nordschleife und die spezifischen Dinge. Damit wäre der Käse auch gegessen gewesen. Der beste Fahrer der Welt wird das schon hinkriegen, wenn es die anderen schaffen, da bin ich mir ziemlich sicher.“