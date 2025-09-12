Netanyahu bricht letzte Brücken ab

Mehr als mit den Raketen auf Katar konnte Israels Regierung nicht beweisen, dass sie gar keine Verhandlungen will und für sie, entgegen eigener Aussage, das Leben der Geiseln nur zweitrangig ist. Mehr als mit diesem Angriff konnten Freunde, auch arabische, die sich um Lösungen bemühen, nicht vor den Kopf gestoßen werden – sogar Trump.