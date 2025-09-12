Netanyahu bricht letzte Brücken ab

War dieser Luftangriff auf die Exil-Führung der Hamas in Katar möglicherweise jener Angriff zu viel? Das Erdgas-Emirat hatte dort Verhandlungen mit Israel vermittelt, die zu einem Waffenstillstand und zu Geiselfreilassungen führten.
Mehr als mit den Raketen auf Katar konnte Israels Regierung nicht beweisen, dass sie gar keine Verhandlungen will und für sie, entgegen eigener Aussage, das Leben der Geiseln nur zweitrangig ist. Mehr als mit diesem Angriff konnten Freunde, auch arabische, die sich um Lösungen bemühen, nicht vor den Kopf gestoßen werden – sogar Trump.
Netanyahu geht also aufs Ganze. Er verhält sich wie ein Getriebener, der hinter sich die Brücken abbricht – außer natürlich zu Trump, auf den man sich lieber nicht verlassen sollte. So ein Mann wie Netanyahu will keine Freunde, hat keine Freunde.
Will das auch Israel? Ist es so stark, dass es keine Freunde mehr braucht? Wenn das nur kein Selbstbetrug ist! Auch für Staaten gilt das Sprichwort: Man begegnet sich im Leben zweimal.
Es stimmt, dass die Führung der Hamas in Katar beheimatet ist – so wie andere Terrororganisationen. Es stimmt aber auch, dass dieses geltungssüchtige Zwergscheichtum den Ehrgeiz hat, Verhandlungsort der Welt zu sein – als diplomatischer Schutzschild zur eigenen Sicherheit. Trump knüpfte dort in seiner ersten Amtszeit frühe Kontakte mit den Taliban über einen US-Abzug.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.