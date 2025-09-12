Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Netanyahu bricht letzte Brücken ab

Kolumnen
12.09.2025 06:00
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
0 Kommentare

War dieser Luftangriff auf die Exil-Führung der Hamas in Katar möglicherweise jener Angriff zu viel? Das Erdgas-Emirat hatte dort Verhandlungen mit Israel vermittelt, die zu einem Waffenstillstand und zu Geiselfreilassungen führten.

 Mehr als mit den Raketen auf Katar konnte Israels Regierung nicht beweisen, dass sie gar keine Verhandlungen will und für sie, entgegen eigener Aussage, das Leben der Geiseln nur zweitrangig ist. Mehr als mit diesem Angriff konnten Freunde, auch arabische, die sich um Lösungen bemühen, nicht vor den Kopf gestoßen werden – sogar Trump.

Netanyahu geht also aufs Ganze. Er verhält sich wie ein Getriebener, der hinter sich die Brücken abbricht – außer natürlich zu Trump, auf den man sich lieber nicht verlassen sollte. So ein Mann wie Netanyahu will keine Freunde, hat keine Freunde.

Will das auch Israel? Ist es so stark, dass es keine Freunde mehr braucht? Wenn das nur kein Selbstbetrug ist! Auch für Staaten gilt das Sprichwort: Man begegnet sich im Leben zweimal.

Es stimmt, dass die Führung der Hamas in Katar beheimatet ist – so wie andere Terrororganisationen. Es stimmt aber auch, dass dieses geltungssüchtige Zwergscheichtum den Ehrgeiz hat, Verhandlungsort der Welt zu sein – als diplomatischer Schutzschild zur eigenen Sicherheit. Trump knüpfte dort in seiner ersten Amtszeit frühe Kontakte mit den Taliban über einen US-Abzug.

Porträt von Kurt Seinitz
Kurt Seinitz
