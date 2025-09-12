KTM-Chef: „Alle Teams haben Angebote vorliegen“

„Unser Sport verändert sich gerade. Weg von reinen Hersteller-Budgets, hin zu einem profitabel zu führenden Geschäftsmodell. Wir fühlen uns jetzt ein bisschen wie der kleine Bruder der Formel 1.“ Die hat sich seit der Übernahme durch Liberty so gut entwickelt, dass fast alle Teams mittlerweile Gewinne einfahren und nicht mehr Millionengräber für Autokonzerne und Gutbetuchte sind.